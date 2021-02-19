За планом, протягом 2021–2022 років добровільна вакцинація від COVID-19 має охопити щонайменше 50 % населення України, тобто до 20 мільйонів людей.
Українські медики готуються розпочати вакцинацію від COVID-19 (відео)
Українські медики готуються розпочати вакцинацію від COVID-19. Наразі тривають тренінги мобільних груп, організовані представництвом Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні спільно з Центром громадського здоров’я МОЗ. За інформацією МОЗ, перша партія вакцини AstraZeneca буде в Україні протягом 20-22 лютого, точна дата залежить від іноземної компанії-постачальника. Утім, наголошують, що відповідно до контракту вакцину мають поставити до 25 лютого.
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