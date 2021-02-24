Черкаська область почала вакцинацію від COVID-19 – ОДА

Черкащина 24 лютого стала першою областю, яка вже отримала вакцину від COVID-19 і розпочинає загальноукраїнську вакцинацію, заявив очільник Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко.

«Щойно ми отримали 16 200 доз вакцини Oxford/AstraZeneca», – цитує Скічка пресслужба ОДА.

За його словами, на першому етапі вакцинації понад сім тисяч медиків отримають захист від коронавірусної хвороби.

Вакцинація від коронавірусу в Україні стартує сьогодні, через день після того, як 23 лютого прибула партія першої вакцини від COVID-19 – Covishield.

Перші пів мільйона доз вакцини вже спрямовані до семи регіонів України – Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Вінницької та Полтавської областей.

Спочатку, за даними МОЗ, планується провакцинувати медичних працівників та інших категорій, які належать до групи ризику. Згідно із оприлюдненим планом, протягом лютого-квітня буде використано 367 тисяч безкоштовних вакцин.

За час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 317 694 людини, одужали – 1 155 422, померли – 25 461.