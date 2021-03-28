Кількість померлих від COVID-19 військових зросла до 55 – Медсили ЗСУ

Ще двоє військовослужбовців Збройних сил України померли від коронавірусної хвороби COVID-19 за останні два дні, повідомляє Командування Медичних сил.

Наразі, за повідомленням, на COVID-19 хворіє 2 632 військових.

«Всього за час пандемії одужало 18027 осіб, летальних випадків 55. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 777 осіб», – йдеться в заяві.

За попередню добу виявили 115 нових хворих, з них госпіталізували 21 людину.

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Як зазначають у Медичних силах, з початку кампанії вакцинації першу дозу отримали 18 617 людей, з них 2 138 – військових медиків.

26 березня командування Медичних сил ЗСУ повідомляло про 53 померлих військових.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,64 людей, з них 31 954 людини померли.