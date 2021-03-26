На COVID-19 хворіють майже 2 з половиною тисячі військових ЗСУ – Медсили

Станом на 26 березня на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіють 2 429 військових Збройних сил України, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«Всього за час пандемії одужало 17 862 особи, летальних випадків 53. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 648 осіб. За минулу добу зареєстровано 243 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано дев’ять осіб», – йдеться в повідомленні.

За даними Медичних сил, з початку кампанії вакцинації першу дозу вакцини отримали 17 306 осіб отримали одну дозу вакцин, з них 2 101 військовий медик. За минулу добу пщепились 646 осіб.

Загалом за даними МОЗ, за добу 25 березня в Україні зробили щеплення 18 738 людей із-поміж 174 325 від початку вакцинальної кампанії.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 614 707 людей, 31 461– померли, 1 290 158 – одужали.