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28 березня 2021, Київ 17:04
Новини | Міжнародні

Папа Франциск провів службу у Вербну неділю з обмеженою кількістю відвідувачів

Це другі великодні свята, які відбуватимуться в умовах пандемії коронавірусу

Папа Римський Франциск провів святкову службу з нагоди Вербної неділі 28 березня. За повідомленням новинної служби Ватикану, служба пройшла в Базиліці святого Петра з обмеженим доступом, але мільйони глядачів спостерігали за нею в прямому ефірі по телебаченню та радіо.

У своїй проповіді голова католицької церкви зосередився на періоді від Вербної неділі, коли, за християнським вченням, Ісус увійшов до Єрусалиму, до дня його страти.

«Ми чуємо натовп, який кричить «Осанна», а за кілька днів волає «Розіпніть його». Папа каже, що цей контраст відображає реальність, в якій люди захоплювалися Ісусом, але не дозволили собі бути ним здивованими. За його словами, два терміни фундаментально різняться: захват «може бути мирським», адже слідує власним вподобанням та очікуванням, тоді як подив залишається відкритим до дива інших і новизни, яку вони несуть, дозволяючи їм зрештою змінити наші уявлення та спосіб життя», – йдеться в повідомленні Ватикану.

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Це другі великодні свята, які відбуватимуться в умовах пандемії коронавірусу.

20 лютого минулого року Італія підтвердила перший випадок COVID-19 у 38-річного чоловіка з Кодоньо. Цьогоріч Папа Римський Франциск і президент Італії Серджо Маттарелла відзначили роковини цієї дати, визначивши цю дату як Національний день співробітників охорони здоров’я як щорічний день вшанування лікарів, медсестер та інших медичних працівників.

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