Папа Франциск закликав до рівноправ’я конфесій на зустрічі з президентом Іраку

Папа Римський Франциск під час першого в історії візиту до Іраку зустрівся з президентом країни Бархамом Салехом, повідомляє Associated Press.

Понтифік назвав «знаковим» свій приїзд і заявив, що це був його «борг перед країною, яка довгі роки потерпає від негараздів». Він закликав до встановлення рівноправ’я між представниками всіх віросповідань. За його словами, здатність «бачити далі наших відмінностей» – це запорука побудови справедливого суспільства.

Президент Салех сказав, що бачить у нинішньому історичному візиті Франциска шанс поліпшити відносини між мусульманами та християнами.

Приїзд Франциска відбувається за безпрецедентних заходів безпеки по всій країні. Потужні кордони безпеки не дозволили охочим підійти до папи досить близько. Його візит триватиме чотири дні. У планах понтифіка – зустрічі з керівництвом Іраку, мусульманськими духовними лідерами і християнськими громадами різних конфесій.

В Іраку зараз є менш як 300 тисяч християн, хоча у 1987 році їх було близько півтора мільйона. Решта змушені були покинути батьківщину, тікаючи від дискримінації та загроз з боку шиїтських ополченців. Тим, хто залишився, важко знайти роботу: найбільший роботодавець – державний сектор – контролюється все тією ж шиїтської елітою.