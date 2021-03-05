Папа Франциск прибуває до Іраку. Це його перший закордонний візит від початку пандемії

Папа Римський Франциск розпочинає 5 березня чотириденний візит до Іраку, заявляючи, що їде як «паломник миру» до знекровленої війною країни з мусульманською більшістю.

84-річний понтифік заявив у відеозверненні, опублікованому 4 березня, що подасть руку «братам і сестрам, представникам інших релігій», а також наголосив на великих випробуваннях, яких зазнали християнські громади Іраку за останні десятиліття.

«Я приїжджаю покаянним паломником, щоб благати у Господа прощення і примирення після багатьох років війни та тероризму», – наголосив папа Франциск.

Цей візит є першою закордонною поїздкою папи Римського відтоді, як рік тому у всьому світі розпочалася коронавірусна пандемія. До його прибуття в столиці Багдаді та в священному місті шиїтському місті Наджаф бачили привітальні банери, прикрашені зображенням понтифіка та титулом арабською мовою.