Папа Римський встановив у церкві День дідусів, бабусь і похилих віком

Папа Римський Франциск встановив у Католицькій церкві Всесвітній день дідусів, бабусь і похилих віком. Як повідомила Ватиканська служба новин, він відзначатиметься в четверту неділю липня.

Папа Франциск оголосив про це 31 січня.

«Старість – це дар, а похилі віком – сполучна ланка між різними поколіннями, щоб передавати молоді досвід життя та віри. Дідусі й бабусі часто є забутими, й ми забуваємо про це багатство, щоб зберегти коріння та передавати його. І тому я вирішив установити Всесвітній день дідусів, бабусь і похилих віком, що кожного року відзначатиметься в усій Церкві в четверту неділю липня, в близькості до літургійного спогадування святих Йоакима та Анни, дідуся й бабусі Ісуса», – сказав він.

«Важливо, щоб дідусі й бабусі зустрічалися з внуками, а внуки – з дідусями й бабусями, бо… дідусі й бабусі перед внуками мріятимуть, матимуть видіння, а молоді, черпаючи сили від дідусів і бабусь, прямуватимуть далі, пророкуватимуть», – додав папа.

Як повідомили в Ватикані, на цьогорічний день дідусів і бабусь, що припадає на 25 липня, папа має намір особисто провести службу Божу в базиліці Святого Петра, якщо це дозволять чинні на той час протиепідеміологічні заходи.

День святих Йоакима і Анни, дідуся й бабусі Ісуса Христа, відзначається за григоріанським календарем, якого дотримується Римо-Католицька церква, 26 липня.

Українська греко-католицька церква, що є частиною світової Католицької церкви, користується юліанським календарем, який нині відстає від григоріанського на 13 днів.