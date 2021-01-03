Папа Римський прийняв відставку мінського архієпископа, який критикував владу Білорусі

Папа Римський Франциск прийняв відставку католицького архієпископа з Мінська Тадеуша Кондрусевича.

У грудні Кондрусевичу дозволили повернутися на Батьківщину. Із серпня архієпископу, який критикував білоруську владу, був заборонений в’їзд до країни.

Наразі невідомо, чи відставка Кондрусевича була очікуваною.

При цьому Ватикан розповів, що архієпископи отримують право на відставку, досягши віку 75 років.

Під час перебування в Польщі громадянин Білорусі Кондрусевич дав інтерв’ю на радіо, у якому він закликав міліцію припинити насилля проти протестувальників та вимагав відставки Олександра Лукашенка, якого в серпні вшосте поспіль оголосили переможцем президентських виборів. Низка країни Заходу не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

Сам Лукашенка звинувачував Кондрусевича у змові для того, щоб «зруйнувати країну».

Католицизм – друга за поширеністю релігія в Білорусі після православ’я.