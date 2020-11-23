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23 листопада 2020, Київ 09:38
Новини | Міжнародні

Білоруський православний архієпископ заявив про «відлучення» Лукашенка від церкви

Святослав Логін, першоієрарх Білоруської автокефальної православної церкви, архієпископ Новградський та Північноамериканський

Керівник Білоруської автокефальної православної церкви Святослав Логін прокляв Олександра Лукашенка та заявив про відлучення його від церкви. Про це він заявив під час богослужіння в соборі святого Кирила Буровського в Торонто 22 листопада.

Логін зачитав «Архіпастирське послання про проголошення анафеми колишньому президенту Олександру Лукашенку – диктатору, вбивці й мучителю народу побожного білоруського».

Текст відлучення має назву «Анафема колишньому президенту Олександру Лукашенку, який творить беззаконня, переслідує і вбиває православних та інших мирних християн за правду в Білорусі».

«Цей кат і його союзники здійснюють криваві розправи над мирними жителями на вулицях і у в’язницях столичного Мінська та в різних містах багатостраждальної Білорусі, прославляючи і продовжуючи богоборницьку політику більшовиків, відкрито порушуючи Божі Заповіді, руйнуючи пам’ятні меморіали загиблих», – заявив голова Білоруської церкви, яка формально не представлена в Білорусі.

Логін вказав на те, що церква є поза політикою, проте «не може просто спостерігати за геноцидом білорусів».

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«Владою, даною нам від Бога, ми відлучаємо від Святої Православної Церкви і оголошуємо анафему колишньому президенту Олександру Лукашенко, хоча він носить християнське ім’я і належить до Православної Церкви лише за народженням, забороняємо йому таїнства Христові, згадувати його в православних богослужіннях і молитвах до повного каяття перед Церквою та білоруським народом», – йдеться в зверненні архієпископа.

Згідно з текстом, архієпископ і священники БАПЦ моляться за здоров’я поранених та ув’язнених, а також за вбитих мирних протестувальників.

БАПЦ наразі не має офіційного статусу автокефалії.

Генпрокуратура Білорусі 19 листопада винесла офіційні попередження про неприпустимість порушення закону єпископу Мінсько-Могилівської архієпархії Римо-католицької церкви Юрію Кособуцькому та речнику Білоруської православної церкви (екзархат РПЦ) Сергію – через їхні критичні висловлювання про демонтаж представниками влади народного меморіалу вбитому в Мінську Романові Бондаренку.

Після того, як 15 листопада співробітники правоохоронних органів зруйнували народний меморіал на місці затримання Бондаренка, Кособуцький і Лепін висловили в соцмережах обурення цим.

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