У Мінську відбувається «Марш проти фашизму», силовики застосували світлошумові гранати

У різних районах Мінська 22 листопада зібралися колони людей на локальні марші проти режиму Лукашенка. У Білорусі таким чином під гаслом «Марш проти фашизму» триває 106-й день протестів.

У районі метро «Кам’яна Гірка» силовики застосували світлошумові гранати, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Спецзасоби силовики застосували також у мікрорайонах Малинівка, Масюківщина, на проспекті Дзержинського.

У мікрорайоні Південний Захід люди з піднятими руками пішли на силовиків після того, як у демонмтрантів стріляли світлошумовими гранатами. Спецпризначенці сховалися в мікроавтобуси, повідомляє телеграм-канал «Мотолько допоможи».

Видання TUT.BY публікує відео, на якому силовики в масках цілять у людей бойовою зброєю.

Локальні марші відбуваються також у містах Гродно, Бобруйськ, Волковиськ, Смолевичі, Гомель, Брест, Дзержинськ, Заславль, Жодіно, Боровляни.

На 15:20 за мінським часом (на годину випереджає київський) відомо про понад 70 затриманих, повідомляє правозахисний центр «Весна».

Протести в Білорусі розпочалися 9 серпня, одразу після президентських виборів. Учасники протестів вважають вибори сфальсифікованими, Центральна виборча комісія оголосила переможцем Олександра Лукашенка, який керував Білоруссю з 1994 року.