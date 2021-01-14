Папа Франциск та його попередник Бенедикт вакцинувалися від коронавірусу

Папа Римський Франциск та його попередник, Бенедикт XVI вакцинувалися від коронавірусу. Про це повідомив 14 січня прессекретар Ватикану Маттео Бруні.
«Я можу підтвердити, що в рамках програми вакцинації держави Ватикан на сьогоднішній день перша доза вакцини Covid-19 була введена Папі Римському Франциску і почесному Папі Римському», – зазначив Бруні.
Раніше повідомлялося, що 84-річний Франциск отримав щеплення у середу, у перший день кампанії вакцинації Ватикану, але офіційні особи відмовилися підтвердити цю новину.
Портал Vatican News повідомив, що 93-річний Бенедикт вакцинувався у четвер вранці.
Колишній понтифік, який пішов у 2013 році і зараз живе в переобладнаному монастирі в садах Ватикану, стає дедалі слабшим.
В інтерв’ю, яке на вихідних транслював італійський телеканал Canale 5, Френциск закликав людей вакцинуватися від коронавірусу.
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