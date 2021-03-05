Папа Франциск прилетів до Іраку. Це перший в історії папський візит

Папа римський Франциск прибув до Іраку. Це перший візит лідера Римо-католицької церкви в країну і перша поїздка понтифіка за кордон із початку пандемії COVID-19. У січні папа зробив щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer/BioNTech.

«Я радий відновити подорожі, і ця символічна поїздка також є обов’язком перед країною, яка роками зазнавала мученицьких страждань», – сказав папа Франциск журналістам на борту свого літака перед посадкою в столиці Іраку 5 березня.

Візит триватиме чотири дні. У планах Франциска – зустрічі з керівництвом Іраку, мусульманськими духовними лідерами і християнськими громадами різних конфесій.

84-річний понтифік також збирається відправити месу на стадіоні в місті Ірбіл на півночі Іраку.

Тисячі співробітників іракських сил безпеки залучені для захисту лідера Римо-католицької церкви. Крім того, запроваджена комендантська година для запобігання поширенню коронавірусу.

6 березня понтифік зустрінеться з аятолою і одним із лідерів іракських мусульман-шиїтів Алі Сістані. На неділю запланована зустріч папи з християнами в місті Мосул, на півночі країни. Там він молитиметься за жертв війни з екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

У відеозверненні до іракців перед поїздкою понтифік заявив, що він прямує в країну як паломник, щоб просити Бога про прощення і примирення після багатьох років війни.

В Іраку проживає близько 300 тисяч християн. У 2003 році перед поваленням режиму Саддама Хусейна їх налічувалося півтора мільйона. Громада зазнала переслідувань і нападів із боку екстремістських груп, зокрема «Ісламської держави», через що сотні тисяч втекли з країни.