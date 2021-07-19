Переговори лідерів Сербії та Косова завершилися безрезультатно

Лідери Сербії та Косова обговорили одну 19 липня в Брюсселі одну з найжорсткіших територіальних суперечок в Європі, але не досягли прогресу.

Другі за місяць переговори між косовським прем’єр-міністром Альбіном Курті та президентом Сербії Александаром Вучичем є частиною десятирічного діалогу під егідою ЄС, спрямованого на розв’язання суперечностей, які є наслідками війни 1998–1999 років.

Представник Євросоюзу на переговорах Мирослав Лайчак заявив, що «ми сьогодні досягли дуже незначного прогресу». «Зустріч була складною і продемонструвала дуже різні підходи двох сторін до нормалізації відносин. Щодо ЄС, важливо підкреслити, що європейське майбутнє як Сербії, так і Косова залежить від нормалізації двосторонніх відносин», – наголосив дипломат.

Косово, колишня провінція Сербії, проголосила незалежність у 2008 році після конфлікту між сепаратистськими етнічними албанськими повстанцями та сербськими силами. Війна закінчилася після 78-денної повітряної кампанії НАТО, яка витіснила сербські війська, після цього на території конфлікту діяли миротворчі сили.