Лідери Сербії та Косово зустрінуться у Брюсселі для переговорів щодо нормалізації відносин

Європейський Союз має намір провести зустріч між лідерами Сербії та Косово у Брюсселі 19 липня – це нова спроба домогтися прогресу в нормалізації відносин між двома балканськими сусідами.

Це буде друга зустріч прем’єр-міністра Косова Альбіна Курті та президента Сербії Александара Вучича, яка відбудеться через місяць після першого раунду безрезультатних переговорів між двома лідерами.

Косово, колишній сербський край, проголосило незалежність у 2008 році після конфлікту 1998-99 років між сепаратистськими етнічними албанськими повстанцями і сербськими силами. Війна закінчилася після 78-денної повітряної кампанії НАТО, в результаті якої сербські війська були витіснені, і у Косово увійшли миротворчі сили.

І Вашингтон, і Брюссель заявили, що нормалізація необхідна для подальшої інтеграції цих країн в євроатлантичні інститути.

Сербія і Косово прагнуть членства в ЄС, Косово також хоче приєднатися до НАТО.

Незалежність Косово визнали понад 100 країн, включно зі Сполученими Штатами і 22 з 27-ми держав-членів Європейського Союзу. Однак Сербія як і раніше вважає цю територію своєю південною провінцією і користується підтримкою в цьому питанні Росії та Китаю.