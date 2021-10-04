Цією ж процедурою скористалися сербські поліцейські стосовно автомобілів, зареєстрованих у Косові.



Угода поклала кінець 13-денному протистоянню між косовською поліцією та місцевими косовськими сербами, які блокували дороги на прикордонних переходах на півночі країни. Протест викликало рішення Приштини замінити всі сербські номерні знаки на тимчасову реєстрацію. Офіційні представники Косова заявили, що це була відповідь на аналогічний захід, вже здійснюваний Белградом від 2008 року.



Наліпки є тимчасовим заходом, доки не буде визначене постійне рішення. 21 жовтня косовські та сербські чиновники сформують робочу групу під головуванням ЄС і почнуть працювати над підготовкою постійного рішення, яке буде представлене впродовж шести місяців на переговорах між Сербією та Косовом. (Відео Балканської редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода)