Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Угода між Сербією та Косовом щодо ситуації на кордоні увійшла в дію – відео

Угода між Сербією та Косовом щодо ситуації на кордоні увійшла в дію – відео
Embed
Угода між Сербією та Косовом щодо ситуації на кордоні увійшла в дію – відео

No media source currently available

0:00 0:00:55 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Новий регламент набув чинності 4 жовтня в рамках угоди, досягнутої за посередництва ЄС у Брюсселі 30 вересня. Поліція Косова зупиняла усіх водіїв, які в'їжджали в країну, і наклеювала білі наклейки на державні символи сербських номерних знаків.

Цією ж процедурою скористалися сербські поліцейські стосовно автомобілів, зареєстрованих у Косові.

Угода поклала кінець 13-денному протистоянню між косовською поліцією та місцевими косовськими сербами, які блокували дороги на прикордонних переходах на півночі країни. Протест викликало рішення Приштини замінити всі сербські номерні знаки на тимчасову реєстрацію. Офіційні представники Косова заявили, що це була відповідь на аналогічний захід, вже здійснюваний Белградом від 2008 року.

Наліпки є тимчасовим заходом, доки не буде визначене постійне рішення. 21 жовтня косовські та сербські чиновники сформують робочу групу під головуванням ЄС і почнуть працювати над підготовкою постійного рішення, яке буде представлене впродовж шести місяців на переговорах між Сербією та Косовом. (Відео Балканської редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG