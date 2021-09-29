Два пункти перетину кордону між Косовом і Сербією були заблоковані місцевими сербами, через те, що влада Косова 20 вересня зажадала від всіх водіїв із Сербії, які в'їжджають до Косова, використання тимчасових роздрукованих реєстраційних документів, дійсних протягом 60 днів.



Влада Косова заявляє, що діє у відповідь на заходи, що були запроваджені Сербією проти водіїв із Косова у 2008 року, коли Косово проголосила незалежність від Сербії. Белград досі не визнає незалежність Косова та її права чинити офіційні дії, такі як реєстрація автомобілів.



Тим часом миротворчі сили KFOR під керівництвом НАТО в Косові посилили патрулювання кордону, а Сербія провела військові маневри біля кордону і на знак протесту запустила військові літаки над переходами.