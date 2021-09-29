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Напруга зростає: між Косовом і Сербією триває прикордонне протистояння (фотогалерея)

Два пункти перетину кордону між Косовом і Сербією були заблоковані місцевими сербами, через те, що влада Косова 20 вересня зажадала від всіх водіїв із Сербії, які в'їжджають до Косова, використання тимчасових роздрукованих реєстраційних документів, дійсних протягом 60 днів.

Влада Косова заявляє, що діє у відповідь на заходи, що були запроваджені Сербією проти водіїв із Косова у 2008 року, коли Косово проголосила незалежність від Сербії. Белград досі не визнає незалежність Косова та її права чинити офіційні дії, такі як реєстрація автомобілів.

Тим часом миротворчі сили KFOR під керівництвом НАТО в Косові посилили патрулювання кордону, а Сербія провела військові маневри біля кордону і на знак протесту запустила військові літаки над переходами.
Косовські спеціальні поліцейські підрозділи патрулюють біля прикордонного переходу між Косовом і Сербією, КПП &laquo;Ярина&raquo;, 28 вересня
1 Косовські спеціальні поліцейські підрозділи патрулюють біля прикордонного переходу між Косовом і Сербією, КПП «Ярина», 28 вересня
Етнічні серби проходять через барикади біля контрольно-пропускного пункту &laquo;Ярина&raquo;, 28 вересня. 27 вересня прем&#39;єр-міністр Косова Альбін Курті повторив пропозицію обом країнам скасувати правило тимчасових номерних знаків. Він також заявив, що відкритий для переговорів у Брюсселі, але Белград відмовляється їх проводити
2 Етнічні серби проходять через барикади біля контрольно-пропускного пункту «Ярина», 28 вересня.

27 вересня прем'єр-міністр Косова Альбін Курті повторив пропозицію обом країнам скасувати правило тимчасових номерних знаків. Він також заявив, що відкритий для переговорів у Брюсселі, але Белград відмовляється їх проводити
Солдати НАТО патрулюють неподалік прикордонного переходу &laquo;Ярина&raquo;, 28 вересня.&nbsp; Міжнародне співтовариство на чолі з Європейським союзом закликало до переговорів щодо ослабленню напруженості між Сербією і Косово. НАТО очолює миротворчі сили KFOR із 1999 року, до складу яких входить близько 4000 військовослужбовців із 28 країн, після того, як 78-денне бомбардування, проведене військовим альянсом, поклало край війні, в результаті якої загинуло більше 10 000 людей
3 Солдати НАТО патрулюють неподалік прикордонного переходу «Ярина», 28 вересня.  Міжнародне співтовариство на чолі з Європейським союзом закликало до переговорів щодо ослабленню напруженості між Сербією і Косово.

НАТО очолює миротворчі сили KFOR із 1999 року, до складу яких входить близько 4000 військовослужбовців із 28 країн, після того, як 78-денне бомбардування, проведене військовим альянсом, поклало край війні, в результаті якої загинуло більше 10 000 людей
Сербські жінки проходять повз косовської поліції після переходу пункту &laquo;Ярина&raquo;, 28 вересня. Президент Сербії Александар Вучич попередив НАТО, що Сербія втрутиться у діїї Косова, якщо там сербам буде загрожувати серйозна небезпека з боку етнічного албанської більшості
4 Сербські жінки проходять повз косовської поліції після переходу пункту «Ярина», 28 вересня.

Президент Сербії Александар Вучич попередив НАТО, що Сербія втрутиться у діїї Косова, якщо там сербам буде загрожувати серйозна небезпека з боку етнічного албанської більшості
Польські солдати з KFOR проходять через барикади під час патрулювання поблизу КПП &laquo;Ярина&raquo;, 28 вересня. KFOR підтримується ООН, Європейським союзом та іншими міжнародними організаціями. Його мета &ndash; запобігти збереженню міжетнічної напруженості між етнічними албанцями і сербами
5 Польські солдати з KFOR проходять через барикади під час патрулювання поблизу КПП «Ярина», 28 вересня.

KFOR підтримується ООН, Європейським союзом та іншими міжнародними організаціями. Його мета – запобігти збереженню міжетнічної напруженості між етнічними албанцями і сербами
Косовська поліція патрулювала кордон, коли етнічні серби зібралися на барикадах біля КПП &laquo;Ярина&raquo;
6 Косовська поліція патрулювала кордон, коли етнічні серби зібралися на барикадах біля КПП «Ярина»
Етнічні серби будують барикади біля КПП &laquo;Ярина&raquo;, 28 вересня. Декларацію незалежності Косова підтримують США, Велика Британія і більшість держав-членів ЄС, але її членство в Організації Об&#39;єднаних Націй заблоковане Росією, традиційним союзником Сербії
7 Етнічні серби будують барикади біля КПП «Ярина», 28 вересня.

Декларацію незалежності Косова підтримують США, Велика Британія і більшість держав-членів ЄС, але її членство в Організації Об'єднаних Націй заблоковане Росією, традиційним союзником Сербії
Косовські серби сидять біля багаття неподалік прикордонного переходу &laquo;Ярина&raquo;, 28 вересня
8 Косовські серби сидять біля багаття неподалік прикордонного переходу «Ярина», 28 вересня
Етнічний серб проходить повз косовської поліції, що охороняє ділянку поблизу КПП &laquo;Ярина&raquo;, 28 вересня. ЄС, НАТО і США закликали Косово і Сербію негайно проявити стриманість і утримуватися від односторонніх дій
9 Етнічний серб проходить повз косовської поліції, що охороняє ділянку поблизу КПП «Ярина», 28 вересня.

ЄС, НАТО і США закликали Косово і Сербію негайно проявити стриманість і утримуватися від односторонніх дій
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Солдати сербської армії охороняють свою бронетехніку в селі Рудниця, неподалік міста Рашка на півдні Сербії, 27 вересня. 26 вересня міністр оборони Сербії Небойша Стефанович відвідав війська на двох військових базах неподалік від кордону з Косовом у супроводі посла Росії в Сербії
11 Солдати сербської армії охороняють свою бронетехніку в селі Рудниця, неподалік міста Рашка на півдні Сербії, 27 вересня.

26 вересня міністр оборони Сербії Небойша Стефанович відвідав війська на двох військових базах неподалік від кордону з Косовом у супроводі посла Росії в Сербії
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Чоловік проїжджає повз вантажівки місцевих сербів, які перекрили дорогу до КПП &laquo;Ярина&raquo;, 26 вересня
13 Чоловік проїжджає повз вантажівки місцевих сербів, які перекрили дорогу до КПП «Ярина», 26 вересня
Фотографія президента Сербії Олександра Вучича, зроблена неподалік прикордонного переходу &laquo;Ярина&raquo;. Конфронтація вже переросла в насильство: за даними поліції, 25 вересня було скоєно напад на пункт реєстрації транспортних засобів та ще одну будівлю Міністерства внутрішніх справ на півночі Косова
14 Фотографія президента Сербії Олександра Вучича, зроблена неподалік прикордонного переходу «Ярина».

Конфронтація вже переросла в насильство: за даними поліції, 25 вересня було скоєно напад на пункт реєстрації транспортних засобів та ще одну будівлю Міністерства внутрішніх справ на півночі Косова
Вертоліт НАТО пролітає над сербським прапором, КПП &laquo;Ярина&raquo;
15 Вертоліт НАТО пролітає над сербським прапором, КПП «Ярина»
Офіцер косовської поліції стоїть поруч із вантажівками, що блокують дорогу до КПП &laquo;Ярина&raquo;
16 Офіцер косовської поліції стоїть поруч із вантажівками, що блокують дорогу до КПП «Ярина»
Сербські військові літаки пролітають над кордоном Сербії з Косовом, &laquo;Ярина&raquo;, 26 вересня
17 Сербські військові літаки пролітають над кордоном Сербії з Косовом, «Ярина», 26 вересня

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