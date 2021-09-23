Сербські війська підвищили бойову готовність на кордоні з Косовом

Сербські збройні сили підвищили бойову готовність в двох округах на кордоні з Косовом, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Міністр оборони Небойша Стефанович у зверненні до військових в місті Нові Пазар заявив, що «армія не провокує, вона лише виявляє готовність захистити сербський народ у Косові».

Міністр прибув на південь країни разом з начальником Генерального штабу Міланом Мойсиловичем. Коментуючи вимогу Євросоюзу до Сербії та Косова утриматися від провокацій, Стефанович зазначив, що «провокує лише косовська сторона».

За його словами, косовські поліцейські вранці нібито побили трьох сербів, які протестували проти блокади кордону.

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Напруженість на кордоні, котрий в Сербії називають адміністративною лінією, триває від 19 вересня, коли косовська влада запровадила нові рішення щодо перетину кордону в автомобілях. Від сербів, що мешкають у Косові, влада в Приштині вимагає замінити сербські номерні знаки на легкових й вантажних автомобілях.

Косовські урядовці заявляють, що це відповідь на дії сербської поліції, котра до Сербії не пускає машини з косовськими номерними знаками.

Сотні косовських сербів вже чотири дні блокують кордонні пункти Брняк і Ярінє, біля яких розташовані підрозділи косовської спецполіції. І Белград, і Приштина при цьому посилаються на так звані Брюсельські угоди з 2013 року, якими передбачається вільний перетин кордону.