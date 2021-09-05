У Чорногорії через інтронізацію сербського митрополита сталися сутички, є травмовані

В історичній чорногорській столиці Цетинє поліція застосувала силу, щоб розігнати пікетувальників, які прагнули не допустити інтронізація в цьому міс ті митрополита Сербської православної церкви (СПЦ) Іоанікія, передає кореспондент Радіо Свобода.

У Цетинє вранці 5 вересня було чути постріли з вогнепальної зброї. Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що є травмовані як серед поліцейських, так і серед цивільних.

Мешканці Цетинє та супротивники просербського уряду країни з інших міст 4 вересня поставили барикади на в’їзді до міста. Поліція підпалила барикади й за допомогою сльозогінного газу розігнала людей, які їх захищали.

Патріарх СПЦ Порфірій і митрополит Іоанікій прибули до Цетинє вертольотом. Вони напередодні спільно заявили, що інтронізація є суто релігійним обрядом та що її не слід повʼязувати з політичними конфліктами в країні.

У місті перебуває президент Міло Джуканович. Він обвинувачує просербську владу премʼєра Здравка Кривокапича в тому, що вона розширює розбрат між мешканцями країни. Поліція вранці затримала радника чорногорського президента Веселина Вельовича. На вулицях Цетинє протестують кілька тисяч громадян. У місті перебувають 1800 поліцейських.