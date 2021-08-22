У Чорногорії протестували проти нового лідера Сербської православної церкви

Тисячі чорногорців у неділю заполонили вулиці Цетинє, міста, що є однією зі «столиць» країни поряд з Подгорицею. Вони обурені майбутньою церемонією призначення нового глави Сербської православної церкви в Чорногорії.

Планується, що наступного місяця митрополит Іоанікій II буде офіційно призначений лідером Сербської православної церкви в країні. Але рішення церковної влади провести церемонію в Цетинському монастирі обурило багатьох чорногорців, які кажуть, що це образа тривалої боротьби Чорногорії за суверенітет і незалежність.

Сотні поліцейських прибули в місто для участі в акції протесту 22 серпня. Учасники маршу розмахували прапорами і несли транспаранти з осудом майбутньої інтронізації.

Чорногорія, яка проголосила незалежність від Сербії в 2006 році, розділена на тих, хто вважає себе чорногорцями, і тих, хто заперечує існування чорногорської нації.

Близько 30 відсотків 600-тисячного населення країни ідентифікує себе як серби. Сербська православна церква переважає в країні.

Іоанікій ІІ має замінити на посту митрополита Амфілохія, який помер в жовтні через COVID-19.