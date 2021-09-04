У Чорногорії – напружена ситуація напередодні інавгурації сербського митрополита

Поліція в Чорногорії посилила заходи безпеки до найвищого рівня напередодні інавгурації митрополита Сербської православної церкви (СПЦ) Іоанікія, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Такі заходи безпеки запроваджені, тому що значна частина громадян виступає проти того, щоб обряд відбувся в Цетинє, історичній столиці Чорногорії.

До Цетинє, яке має 17 тисяч жителів, прибули 1800 поліцейських у повному спорядженні, за підтримки бронетранспортерів. Місцеві ЗМІ повідомляють, що до містечка наближаються колони автомобілів із прихильниками й супротивниками СПЦ, чорногорської влади й опозиції. Вдень 4 вересня мешканці на шляхах, що ведуть до міста, поставили барикади з автомобільних шин, каміння й брухту.

Від листопада 2020 року у Чорногорії при владі перебувають просербські й проросійські сили. Їхній перемозі на парламентських виборах великою мірою сприяла СПЦ, яка організувала масові марші своїх вірян.

Президент Чорногорії Міло Джуканович, лідер опозиційної Демократичної партії соціалістів, заявив про намір прибути до Цетинє й долучитися до громадян, які протестують проти інтронізації в священному для чорногорців місті.

Голова уряду Здравко Кривокапич закликав його та всіх громадян поважати конституцію, закони, порядок і мир.

Жителі Цетинє і значна частина чорногорців Сербську православну церкву називають окупантською. Більшість чорногорців – православні. Автокефалію чорногорської церкви скасували сто років тому, коли Чорногорія стала частиною колишнього королівства Югославія.

Іоанікій ІІ має замінити на посаді митрополита Амфілохія, який помер в жовтні через COVID-19.