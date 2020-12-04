Парламент Чорногорії обрав новий уряд, премʼєром став Здравко Кривокапич

Парламент Чорногорії обрав новий уряд, який сформували три партії, котрі здобули перемогу на виборах 30 серпня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Премʼєром став Здравко Кривокапич, професор університету в Подґориці. Нова владна коаліція має 41 з-поміж 81 депутатських місць.

У Чорногорії від 1989 року перебувала при владі Демократична партія соціалістів, котру очолює глава держави Міло Дюканович. Його мандат триває до 2023 року. Дюканович виявив готовність співпрацювати з владою на підставі конституції.

Коаліцію, котра сформувала владу, називають просербською й проросійською. Регіональні ЗМІ стверджують, що творцем коаліції був митрополит Сербської православної церкви Амфілохій, котрий помер 30 жовтня на COVID-19. Він вимагав, щоби в уряді були лише особи, котрі досі не перебували на політичних посадах.

Новообраний премʼєр заявив, що «Чорногорія не буде другою себською державою. Чорногорія незалежна держава й залишиться незалежною». Заступником голови уряду обраний Дрітан Абазович, албанець за національністю. Міністерство оборони очолила Олівера Іняц, перша жінка на цій посаді.