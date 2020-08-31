Чорногорія: просербська опозиція святкує перемогу на парламентських виборах, влада чекає на офіційні результати

На парламентських виборах у Чорногорії, що відбулися 30 серпня, найбільше голосів здобула Демократична партія, яку очолює глава держави Міло Джуканович. За неї проголосували 35% виборців, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Однак, за попередніми даними, 27% голосів здобула просербсько-проросійська коаліція «За майбутню Чорногорію», і її лідери стверджують, що вони спроможні сформувати коаліцію з кількома меншими партіями.

Президент Джуканович у зверненні до громадян сказав, що його партія разом із традиційними коаліційними партнерами, а це насамперед національні меншини, за неповними даними, здобула 40 з-поміж 81 депутатського місця в майбутньому парламенті. Він додав, що поважатиме остаточний результат, хоч яким би він був.

Вибори пройшли без інцидентів. Просербські партії вночі святкували перемогу, закликавши своїх прихильників не виходити на вулиці.

У передвиборчій кампанії важливу роль грала Сербська православна церква, котра закликала своїх прихильників проголосувати проти владної партії та Джукановича. Белградські засоби масової інформації також підтримували чорногорську опозицію.