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Сербія та Косово досягли угоди щодо ситуації на кордоні – представник ЄС

Блокада дороги на прикордонному переході Брняк, 30 вересня 2021 року

Сербія та Косово досягли домовленості про припинення протистояння на кордоні, сказав представник Європейського союзу Мирослав Лайчак після переговорів між двома сторонами в Брюсселі.

«У нас є угода! Після двох днів напружених переговорів, угода про деескалацію та шлях уперед щойно досягнута», – написав Лайчак у твітері 30 вересня.

Місцеві серби заблокували два прикордонні переходи між Сербією та Косово, оскільки косовська влада з 20 вересня вимагала від усіх водіїв із Сербії, які в’їжджали в Косово, користуватися тимчасовими друкованими номерами Косова, які дійсні впродовж 60 днів.

Згідно з угодою, опублікованою Лайчаком у твітері, сторони домовились про основні пункти.

Напруга зростає: між Косовом і Сербією триває прикордонне протистояння (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Напруга зростає: між Косовом і Сербією триває прикордонне протистояння (фотогалерея)

Два пункти перетину кордону між Косовом і Сербією були заблоковані місцевими сербами, через те, що влада Косова 20 вересня зажадала від всіх водіїв із Сербії, які в'їжджають до Косова, використання тимчасових роздрукованих реєстраційних документів, дійсних протягом 60 днів.

Згідно з ними, спеціальні підрозділи поліції, розташовані на спільних прикордонних переходах у Яріньє та Брняку, знімуть барикади 2 жовтня, а сили миротворців KFOR під проводом НАТО будуть розгорнуті на двох переходах до початку виведення поліцейських та розбору барикад, залишаючись там упродовж двох тижнів.

4 жовтня спеціальна наклейка замінить зняття номерних знаків автомобілів, зареєстрованих у Косові та Сербії, як тимчасовий захід, доки не буде визначене постійне рішення.

21 жовтня косовські та сербські чиновники сформують робочу групу під головуванням ЄС і почнуть працювати над постійним рішенням, яке буде представлене впродовж шести місяців на переговорах між Сербією та Косовом.

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