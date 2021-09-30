Сербія та Косово досягли угоди щодо ситуації на кордоні – представник ЄС

Сербія та Косово досягли домовленості про припинення протистояння на кордоні, сказав представник Європейського союзу Мирослав Лайчак після переговорів між двома сторонами в Брюсселі.

«У нас є угода! Після двох днів напружених переговорів, угода про деескалацію та шлях уперед щойно досягнута», – написав Лайчак у твітері 30 вересня.

Місцеві серби заблокували два прикордонні переходи між Сербією та Косово, оскільки косовська влада з 20 вересня вимагала від усіх водіїв із Сербії, які в’їжджали в Косово, користуватися тимчасовими друкованими номерами Косова, які дійсні впродовж 60 днів.

Згідно з угодою, опублікованою Лайчаком у твітері, сторони домовились про основні пункти.

Згідно з ними, спеціальні підрозділи поліції, розташовані на спільних прикордонних переходах у Яріньє та Брняку, знімуть барикади 2 жовтня, а сили миротворців KFOR під проводом НАТО будуть розгорнуті на двох переходах до початку виведення поліцейських та розбору барикад, залишаючись там упродовж двох тижнів.

4 жовтня спеціальна наклейка замінить зняття номерних знаків автомобілів, зареєстрованих у Косові та Сербії, як тимчасовий захід, доки не буде визначене постійне рішення.

21 жовтня косовські та сербські чиновники сформують робочу групу під головуванням ЄС і почнуть працювати над постійним рішенням, яке буде представлене впродовж шести місяців на переговорах між Сербією та Косовом.