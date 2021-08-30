Косово отримало 55 бронемашин, подарованих США

Косово 30 серпня отримало 55 броньованих машин безпеки, подарованих США для Сил безпеки країни, повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Сполучені Штати надають підтримку 3400 військовослужбовцям підрозділів, які були перетворені на регулярну армію понад два роки тому, хоча не змінили назву на Збройні сили, як планувалося.

Президент Вйоса Османі сказав, що пожертва стала ще одним доказом «особливих і близьких відносин» між двома країнами.

На початку цього року Косово надіслало до Кувейту військовий взвод, який уперше взяв участь у міжнародній миротворчій місії.

Косово 29 серпня також прийняло групу зі 111 людей, які пов’язані з НАТО і були евакуйовані з Афганістану.

Косово, колишня сербська провінція, проголосила незалежність у 2008 році після конфлікту 1998–1999 років між повстанцями, етнічними албанцями, та сербськими військами. Війна закінчилася після 78-денної авіаційної кампанії НАТО, яка витіснила сербські війська, до країни ввійшли миротворчі сили.

Незалежність Косова визнали понад 100 країн, включно зі Сполученими Штатами та майже всіма членами Європейського союзу (не визнали Косово п’ять із 27 країн блоку). Сербія і далі вважає цю територію своєю південною провінцією.