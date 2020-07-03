Через аварію поїзда у Пакистані загинули понад 20 паломників

Щонайменше 22 людини загинули і кілька людей травмовані після того, як поїзд врізався у автобус з паломниками-сикхами на північному сході Пакистану.

За даними влади, аварія сталася на нерегульованому залізничному переїзді неподалік міста Шейхупура в провінції Пенджаб.

Повідомляється, що паломники були із міста Пешавар, де проживає більшість з майже 40 тисяч представників пакистанської меншини сикхів. Вони їхали з міста Нанкана-Сахіб, найважливішого релігійного місця для сикхів. За попередніми даними, усього в автобусі було 26 людей.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, всі жертви були родичами, серед загиблих – жінки і діти.

Уряд Пакистану у зв’язку з аварією заявив, що питання безпеки на залізниці переглянуть.

У Пакистані часто відбуваються аварії з участю поїздів. У лютому 19 людей загинули після того, як поїзд врізався в автобус із пасажирами на залізничному переїзді на півдні країни.