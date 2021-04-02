Тайвань: кількість загиблих в аварії поїзда зросла до 41

Кількість загиблих в результаті аварії поїзда у Тайвані зросла до 41 людини. Раніше повідомлялося про 34 жертви.

Поранення дістали 72 людини. Загалом же у поїзді перебували близько 350 людей.

У Тайвані 2 квітня поїзд зійшов з рейок у тунелі після того, як врізався у вантажівку. Місцева влада повідомила, що рятувальники намагаються дістатися до чотирьох вагонів всередині тунелю, які були «сильно пошкоджені».

Остання велика катастрофа поїзда на Тайвані сталася у жовтні 2018 року, коли загинули 18 людей.