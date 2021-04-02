У Тайвані поїзд зійшов з рейок, загинули 34 людини

У Тайвані 2 квітня поїзд зійшов з рейок у тунелі після того, як врізався у вантажівку. Внаслідок аварії загинули 34 людини.

Місцева влада повідомила, що рятувальники намагаються дістатися до чотирьох вагонів всередині тунелю, які були «сильно пошкоджені».

За даними залізничної поліції Тайваню, близько 72 осіб отримали поранення. Повідомляється, що в поїзді перебувало близько 350 осіб.

Нещасний випадок стався на початку довгих вихідних, присвячених традиційному Дню прибирання гробниць.

Остання велика катастрофа поїзда на Тайвані сталася у жовтні 2018 року, коли загинули 18 людей.