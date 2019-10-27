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28 Жовтень 2019, Київ 01:32
Новини | Міжнародні

Афганістан: оголошення результатів вересневих виборів президента перенесли на листопад

Вибори президента Афганістану відбулися 28 вересня

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Оголошення результатів вересневих виборів президента Афганістану перенесли на 14 листопада, повідомила Незалежна виборча комісія.

Попередні результати виборів повинні були оголосити ще 19 жовтня.

Голова комісії Ґава Алам Нуристані розповів журналістам, що вибори були «долевизначальними» і що НВК не може «пожертвувати прозорістю на користь швидкості».

Оприлюдненню результатів перешкоджають широкі звинувачення в порушенні норм під час голосування, технічних проблемах під час переміщення бюлетенів і даних із системи біометричної перевірки виборців.

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Обидва ключові кандидати – чинний президент Ашраф Гані та прем’єр Абдулла Абдулла – оголосили про свою перемогу на виборах і звинуватили одне одного у фальсифікаціях.

28 вересня в Афганістані відбулися вибори президента. Їм передували напади екстремістського угруповання «Талібан». Якщо жоден із кандидатів не набере понад 50 відсотків голосів, в Афганістані відбудеться другий тур виборів президента.

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