Американський посланець прибув до Кабула уперше після провалу переговорів із «Талібаном»

Спеціальний представник США з мирних перемовин в Афганістані Залмай Халілзад провів переговори з афганськими лідерами в столиці Кабулі. Це був його перший візит туди після провалу мирних переговорів із екстремістським угрупованням «Талібан».

Візит Халілзада відбувся після серії зустрічей, присвячених відновленню мирного процесу, у тому числі із талібами.

Американський представник 27 жовтня провів переговори із президентом Афганістану Ашрафом Гані й прем’єром Абдуллою Абдуллою. Вони обговорили мирний процес й найкращий шлях, щоб досягти «тривалого й справедливого перемир’я».

Рух «Талібан» як передумову мирних переговорів безпосередньо з владою Афганістану називає повне виведення з країни всіх іноземних військ. Зараз цих військ, головно американських, у рамках навчальної, допоміжної і дорадчої місії під проводом НАТО в Афганістані перебуває близько 20 тисяч. В окремих випадках деякі американські сили залучаються й до контртерористичних операцій.