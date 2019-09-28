День виборів в Афганістані: на виборчій дільниці стався вибух, 15 постраждалих

28 вересня у Афганістані тривають вибори президента попри погрози «Талібану» зірвати їх.

«Голосування почалося по всій країні, і ми раді, що люди вже стоять у довгих чергах, щоб віддати свій голос», – повідомив інформаційному агентству AFP речник Виборчої комісії Забі Садаат.

Водночас на одній із виборчих дільниць, розташованій у мечеті в південному місті Кандагарі, стався вибух. За даними представників лікарні, щонайменше 15 людей поранені, з них троє – серйозно.

У виборах бере участь 15 кандидатів, однак фаворитами перегонів є чинний президент Ашраф Гані, який балотується на другий термін, та голова уряду Абдулла Абдулла.

Безпеку виборчих дільниць, за попереднім планом, забезпечують 72 тисячі співробітників сил безпеки. Понад дві з семи тисяч дільниць не відкрилися, як решта, о 7 годині ранку через загрозу нападів бойовиків. Під час попередніх волевиявлень «Талібан» організовував напади на виборчі дільниці та виборців. Протягом останніх тижнів екстремісти погрожували подальшим кровопролиттям, якщо влада спробує провести вибори.

Втім, для участі у виборах зареєструвалися 9,6 мільйонів афганців.

За словами голови Форуму за вільні та чесні вибори в Афганістані Юсефа Рашида, голосування відбувається більш спокійно, ніж у минулі рази, але по всій країні виникаються складнощі, пов’язані в тому числі з біометричними приладами для голосування, які були призначені для протидії порушенням.

«На деяких дільницях голосування почалося з запізненням, і з біометричною системою досі виникають проблеми. Але, якщо порівняти з попередніми виборами, проблем вже менше», – сказав Рашид у коментарі афганській службі Радіо Свобода.

Вибори президента в 2014 році відзначилися систематичною корупцією і проблемами в роботі виборчої системи. Вони завершилися спірним результатом: і Ашраф Гані, і Абдулла Абдулла, який також тоді балотувався, заявляли про свою перемогу.

Зрештою посаду президента отримав Гані, а для Абдулли в рамках компромісу створили посаду Головного виконавчого офіцера, і він очолив уряд.

Голосування триватиме до 19 години вечора за місцевим часом (близько 18 години за Києвом). Фінальні результати очікуються до 7 листопада. Якщо жоден із кандидатів не набере більшості голосів у першому турі, другий відбудеться 23 листопада.