Пакистан скасував попереднє рішення: кордон із Афганістаном у день виборів відкритий

Влада Пакистану відмовилася від попереднього рішення закрити пункти перетину кордону з Афганістаном в день виборів президента у цій країні 28 вересня.

«Пакистан отримав надзвичайно терміновий запит від Міністерства оборони Афганістану на відкриття пунктів перетину кордону протягом дня виборів президента Афганістану», – повідомило пакистанське Міністерство закордонних справ.

Згідно з заявою дипломатичного відомства, «попри проблеми з безпекою уздовж кордону, Пакистан і надалі підтримуватиме своїх афганських братів».

«Таким чином, було вирішено відкрити основні термінали на кордоні, щоб сприяти руху афганських громадян через пакистано-афганський кордон, щоб вони могли скористатися своїм правом на голосування під час виборів президента, – йдеться в ній.

Напередодні влада Пакистану повідомляла про намір закрити всі пункти перетину кордону з Афганістану та відрядити додаткові загони безпекових сил на кордон, аби завадити бойовикам угруповання «Талібан» потрапити до сусідньої країни.

Вибори нового президента Афганістану призначені на 28 вересня попри побоювання насильства з боку талібів після того, як очільники угруповання заявили про намір зірвати волевиявлення.