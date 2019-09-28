В Афганістані завершилося голосування на виборах, затьмарених вибухами і проблемами на дільницях

В Афганістані зачинилися виборчі дільниці. 28 вересня в країні відбувалися вибори президента, які були затьмарені низкою нападів і повідомленнями про проблеми на дільницях.

Зокрема, вибух стався у мечеті, де була розташована дільниця, в Кандагарі. Внаслідок цього були поранені 15 людей, троє з них – тяжко.

Крім того, надходили повідомлення про окремі ракетні обстріли в різних частинах країни. А агенція Reuters повідомила про вибух у Кабулі, Газні й Джалалабаді.

У виборах беруть участь 15 кандидатів, однак фаворитами перегонів є чинний президент Ашраф Гані, який балотується на другий термін, та голова уряду Абдулла Абдулла.

Безпеку виборчих дільниць забезпечували 72 тисячі співробітників сил безпеки. Понад дві тисячі з семи тисяч дільниць були зачинені через загрозу нападів з боку бойовиків.

Під час попередніх волевиявлень «Талібан» організовував напади на виборчі дільниці та виборців. Протягом останніх тижнів екстремісти погрожували подальшим кровопролиттям, якщо влада спробує провести вибори.

Для участі у виборах зареєструвалися 9,6 мільйона афганців.

За словами голови Форуму за вільні та чесні вибори в Афганістані Юсефа Рашида, голосування відбувалося більш спокійно, ніж у минулі рази, але по всій країні виникають складнощі, пов’язані, в тому числі, з біометричними приладами для голосування, які були призначені для протидії порушенням.

«На деяких дільницях голосування почалося з запізненням, і з біометричною системою досі виникають проблеми. Але, якщо порівняти з попередніми виборами, проблем вже менше», – сказав Рашид у коментарі афганській службі Радіо Свобода.

Фінальних результатів виборів очікують до 7 листопада. Якщо жоден із кандидатів не набере більшості голосів у першому турі, другий відбудеться 23 листопада.

Вибори президента в 2014 році відзначилися систематичною корупцією і проблемами в роботі виборчої системи. Вони завершилися спірним результатом: і Ашраф Гані, і Абдулла Абдулла, який також тоді балотувався, заявляли про свою перемогу.

Зрештою посаду президента отримав Гані, а для Абдулли в рамках компромісу створили посаду Головного виконавчого офіцера, і він очолив уряд.