Трамп без попередження відвідав військових в Афганістані і розповів про переговори з «Талібаном»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп здійснив 28 листопада неанонсований візит до американських військових в Афганістані, повідомляють американські ЗМІ.

Це перший візит Трампа до цієї країни з 2017 року.

Виступаючи на повітряній базі Баграм на захід від Кабула, Трамп зазначив, що США «суттєво» знижують свою військову присутність в Афганістані, але не надав конкретних цифр.

Він додав, що Вашингтон продовжує переговори з екстремістським угрупованням «Талібан».

«Талібан» хоче укласти угоду, ми проводимо зустрічі з ними і кажемо, що потрібне припинення вогню. Вони не хотіли йти на припинення вогню, а тепер хочуть припинити вогонь», – заявив президент США.

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У супроводі радника з питань національної безпеки Роберта О’Браєна Трамп зустрівся з президентом Афганістану Ашрафом Гані.

Він також розділив з військовими святковий обід із традиційною індичкою з нагоди Дня подяки. Американці відзначають це свято 28 листопада.

Рух «Талібан» як передумову мирних переговорів безпосередньо з владою Афганістану називає повне виведення з країни всіх іноземних військ. Зараз цих військ, головно американських, у рамках навчальної, допоміжної і дорадчої місії під проводом НАТО в Афганістані перебуває близько 20 тисяч. В окремих випадках деякі американські сили залучаються й до контртерористичних операцій.