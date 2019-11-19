Дві третини дітей в Афганістані постраждали від конфлікту – правозахисники

Базована в Британії благодійна організація Save the Children заявила, що майже дві третини дітей постраждали в охопленому війною Афганістані.

У звіті організації за 19 листопада йдеться, що постраждали діти, зокрема, через отримані поранення в результаті бойових дій, через втрату когось із членів сім’ї. Також діти ставали свідками боїв або нападів.

Повідомляється, що в перебігу опитування 700 дорослих та дітей в чотирьох афганських провінціях з’ясувалося, що значна частина неповнолітніх страждає від депресії, тривоги, не має доступу до життєво важливих служб підтримки, які б могти їм впоратися з ситуацією.

За словами батьків, опитаних у звіті, діти переживали особливих страх дорогою в школу.

«Лише 30 відсотків дітей почуваються в безпеці у школі, причому дівчатка почуваються меншою мірою в безпеці, аніж хлопчики. Багато з опитаних дітей були надто налякані, щоб виходити на вулицю», – йдеться у звіті Save the Children.

За даними ООН, в ході афганської війни загинули 927 дітей і понад 2100 зазнали поранень.