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19 листопада 2019, Київ 23:36
Новини | Міжнародні

Дві третини дітей в Афганістані постраждали від конфлікту – правозахисники

Діти стоять на околиці міста Джалалабад, Афганістан, 13 листопада 2019 року

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Базована в Британії благодійна організація Save the Children заявила, що майже дві третини дітей постраждали в охопленому війною Афганістані.

У звіті організації за 19 листопада йдеться, що постраждали діти, зокрема, через отримані поранення в результаті бойових дій, через втрату когось із членів сім’ї. Також діти ставали свідками боїв або нападів.

Повідомляється, що в перебігу опитування 700 дорослих та дітей в чотирьох афганських провінціях з’ясувалося, що значна частина неповнолітніх страждає від депресії, тривоги, не має доступу до життєво важливих служб підтримки, які б могти їм впоратися з ситуацією.

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За словами батьків, опитаних у звіті, діти переживали особливих страх дорогою в школу.

«Лише 30 відсотків дітей почуваються в безпеці у школі, причому дівчатка почуваються меншою мірою в безпеці, аніж хлопчики. Багато з опитаних дітей були надто налякані, щоб виходити на вулицю», – йдеться у звіті Save the Children.

За даними ООН, в ході афганської війни загинули 927 дітей і понад 2100 зазнали поранень.

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