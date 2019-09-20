UNICEF: у 2018 році понад 29 мільйонів дітей народилися в зоні конфліктів

У 2018 році понад 29 мільйонів дітей народилися в зоні конфліктів, включно з Афганістаном, Сомалі, Південним Суданом, Сирією та Єменом, йдеться у звіті Дитячого фонду ООН (UNICEF).

Виконавчий директор фонду Генрієтта Форе наголосила, що жорстокі конфлікти суттєво обмежують доступ батьків та їхніх дітей до життєво необхідних послуг.

Співробітниця UNICEF в Афганістані розповіла, що її п’ятирічний син перебуває в спільноті, де «постійно зіштовхується зі звуками вибухів, запахом диму разом із регулярним звучанням сирен поліції чи «швидкої» або з постійними сигналами машин чи мотоциклів, які відвозять поранених до госпіталю».

«Він здригається та прокидається вночі, якщо на швидкості повз наш дім проїжджає вантажівка, коли іноді тремтять вікна нашого будинку. Він думає, що це може бути нова атака», – розповіла співробітниця UNICEF в Афганістані, де вже 18 років триває громадянська війна.

У лютому 2019 року організація Save the Children у своєму звіті повідомила, що принаймні 550 тисяч дітей вважаються загиблими внаслідок збройних конфліктів у 10 країнах у період 2013-2017 років.