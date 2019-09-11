У США відбулися жалобні заходи з нагоди терактів 11 вересня

Пам'ятні заходи з нагоди 18-ї річниці терактів 11 вересня відбулися в США. Родичі загиблих та сотні людей, які вижили під час атаки, зібралися у Нью-Йорку на місці, де стояли вежі близнюки.

На згадку про загиблих рівно о 8 годині 46 хвилин, коли в північну вежу комплексу врізався перший викрадений терористами літак, оголосили хвилину мовчання.

Президент США Дональд Трамп провів хвилину мовчання в Білому домі. Потім він відвідав церемонію для сімей загиблих в результаті атаки на Пентагон. Під час свого виступу Трамп пообіцяв продовжити військову операцію проти радикального руху «Талібан».

На початку вересня президент США припинив переговори з талібами після вибуху в Кабулі. Тоді загинули 12 людей, в тому числі американський військовий. Рух «Талібан» узяв на себе відповідальність за вибух.

Теракти 11 вересня 2001 року здійснили 19 терористів, пов’язаних з «Аль-Каїдою». Вони захопили чотири пасажирські лайнери. Два з них були спрямовані на вежі-близнюки Всесвітнього торгового цента в Нью-Йорку і будівлю Міноборони в Вашингтоні. Ще один лайнер розбився неподалік від міста Шанксвілл у штаті Пенсильванія. Загинули майже три тисячі людей, шість тисяч отримали поранення.