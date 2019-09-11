Пам'ятні заходи з нагоди 18-ї річниці терактів 11 вересня відбулися в США. Родичі загиблих та сотні людей, які вижили під час атаки, зібралися у Нью-Йорку на місці, де стояли вежі близнюки. На згадку про загиблих рівно о 8 годині 46 хвилин, коли в північну вежу комплексу врізався перший викрадений терористами літак, оголосили хвилину мовчання. Президент США Дональд Трамп провів хвилину мовчання в Білому домі. Потім він відвідав церемонію для сімей загиблих в результаті атаки на Пентагон. Під час свого виступу Трамп пообіцяв продовжити військову операцію проти радикального руху «Талібан». (Відео Reuters)