Зеленський у день пам’яті жертв теракту в США 11 вересня: Україна добре знає, що таке тероризм

Зеленський у день пам’яті жертв теракту в США 11 вересня 2001 року заявив, що Україна добре знає, що таке тероризм і щиро співчуває американському народу.

«Сьогодні вшановуємо пам’ять жертв терактів 11.09.2001. Цей день – один із найтрагічніших в історії США та світу. Україна, яка щодня зазнає ракетних обстрілів, добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народу. Тероризм – зло, якому не місце у сучасному світі», – написав Зеленський у твіттері в неділю.

Теракти 11 вересня 2001 року здійснили 19 екстремістів, пов’язаних з «Аль-Каїдою». Вони захопили чотири пасажирські літаки. Два з них були спрямовані на вежі-близнюки Всесвітнього торгового центра в Нью-Йорку і будівлю Міноборони в Вашингтоні. Ще один лайнер розбився неподалік від міста Шанксвілл у штаті Пенсильванія.

Під час терактів загинули близько трьох тисяч людей. Більшість із них – під час падіння веж Всесвітнього торгового центра.

Цей теракт став найбільшим за кількістю жертв в історії США й призвів до введення американських військ до Афганістану й згодом – до Іраку.