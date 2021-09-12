ФБР розсекретила перший документ про розслідування терактів 11 вересня

Федеральне бюро розслідувань США розсекретило документ, пов’язаний із розслідуванням терактів 11 вересня 2001 року, який містить подробиці слідства ФБР щодо контактів викрадачів літаків із представниками Саудівської Аравії в США до терактів.

У документі йдеться про ймовірну матеріально-технічну підтримку, яку чиновник консульства Саудівської Аравії і підозрюваний агент саудівської розвідки надавали принаймні двом із 19 осіб, які викрали літаки 11 вересня 2001 року.

Документ, оприлюднений пізно ввечері 11 вересня, є першим матеріалом слідства, опублікованим після того, як президент США Джо Байден минулого тижня розпорядився розсекретити протягом найближчих шести місяців документи ФБР щодо розслідування атак.

Документ на 16 сторінках від 2016 року був опублікований після того, як Байден приєднався до інших урядовців і колишніх президентів на меморіальних заходах у Нью-Йорку, штат Пенсильванія, та у Пентагоні з нагоди 20-ї річниці нападів.

Документ, частина тексту якого прихована, детально описує численні зв’язки та покази свідків, які викликали підозру ФБР щодо Омара аль-Баюмі, який, як стверджувалося, був студентом Саудівської Аравії в Лос-Анджелесі, але якого ФБР підозрювало у тому, що він – агент саудівської розвідки.

Документ ФБР описує його як глибоко залученого до надання допомоги двом викрадачам незабаром після того, як вони прибули до Сполучених Штатів у лютому 2000 року.

У документі також описується інтерв’ю 2015 року з особою, яка подавала документи на громадянство США, а в попередні роки неодноразово контактувала з громадянами Саудівської Аравії.

Уряд Саудівської Аравії тривалий час заперечував свою причетність до нападів, у результаті яких загинули майже три тисячі людей, і документ не містить доказів, що уряд Саудівської Аравії був причетним до змови.

Посольство Саудівської Аравії у Вашингтоні раніше цього тижня заявило, що будь-які звинувачення в причетності Саудівської Аравії – «категорично неправдиві». У посольстві також заявили, що підтримують повне розсекречення всіх документів як спосіб «покінчити з безпідставними звинуваченнями проти Королівства раз і назавжди».

Рішення Байдена дозволити розсекречення записів було ухвалене після того, як група родин жертв, які судяться, заявляючи, що вищі чиновники Саудівської Аравії були причетні до нападів, закликали його не відвідувати меморіальні заходи, якщо він не розсекретить документи.

Припущення про причетність Саудівської Аравії з’явилися, коли незабаром після нападів з’ясувалося, що 15 із 19 нападників були саудівцями. Усама бін Ладен, лідер «Аль-Каїди» на той час, походив зі знатної саудівської родини.

Згідно з документами, які вже розсекречені, США проводили слідство щодо деяких саудівських дипломатів та інших осіб, які мали зв’язки з урядом Саудівської Аравії, що знали викрадачів після їх прибуття до США.

Теракти 11 вересня 2001 року здійснили 19 екстремістів, пов’язаних з «Аль-Каїдою». Вони захопили чотири пасажирські літаки. Два з них були спрямовані на вежі-близнюки Всесвітнього торгового центра в Нью-Йорку і будівлю Міноборони в Вашингтоні. Ще один лайнер розбився неподалік від міста Шанксвілл у штаті Пенсильванія.

Під час терактів загинули близько трьох тисяч людей. Більшість із них – під час падіння веж Всесвітнього торгового центра.

Цей теракт став найбільшим за кількістю жертв в історії США й призвів до введення американських військ до Афганістану й згодом – до Іраку.