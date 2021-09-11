«Єдність – найбільша сила»: Байден звернувся до громадян США у 20-ті роковини терактів 11 вересня

Президент США Джо Байден звернувся до співгромадян у 20-ті роковини терактів 11 вересня 2001 року.

У промові, оприлюдненій у твітері, Байден згадав про родичів 2 977 загиблих у ході терористичних нападів. Він вказав на те, що жертвами стали представники понад 90 національностей.

«У цей день Джилл і я згадуємо вас і шлемо вам свою любов . У всьому світі є люди, яких ви ніколи не зустрінете, які переживають власні втрати. Вони бачать вас, і ваша мужність додає їм мужності йти далі. Ми сподіваємося, що через 20 років пам’ять про ваших близьких породжує посмішку на ваших вустах, навіть якщо викликає сльози на очах», – сказав він.

Президент США також згадав про пожежників, поліцейських, медиків та інших службовців, які першими відгукнулися на трагедію. За його словами, реакція на 11 вересня дала змогу побачити «справжню національну єдність».

«Ми дізналися, що єдність – це єдине, що ніколи не повинно зламатися єдність робить нас тими, ким ми є – Америкою в кращому сенсі. Для мене це найголовніший урок 11 вересня: що в наші найвразливіші миті, в боротьбі за душу Америки єдність – наша найбільша сила. Єдність не означає, що ми повинні вірити в одне й те ж, але ми маємо мати засадничу повагу та віру одне в одного та цю націю», – додав Байден.

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Майже 3 000 американців загинули від серії з чотирьох терористичних нападів, організованих угрупованням аль-Каїда на території США 11 вересня 2001 року. Терористи захопили чотири літаки – два з них врізались у хмарочоси – «башти-близнюки» в Нью-Йорку, третій залетів у Пентагон у Вашингтоні.

Пасажири четвертого літака, який терористи, ймовірно, планували спрямувати на Білий дім або Капітолій, чинили їм спротив – цей літак розбився неподалік від міста Шанксвілл у штаті Пенсильванія. У цей день у США також відзначають День патріотів, вшановуючи пам'ять загиблих і відзначаючи відвагу працівників служб надзвичайних ситуацій, виявлену в подоланні наслідків катастрофи.