Байден подовжив режим надзвичайного стану через терористичну загрозу в США, який діє з 2001-го

Президент Сполучених Штатів Джо Байден повідомив лідерок Палати Представників та Сенату про подовження національного надзвичайного стану через «певні терористичні атаки».

Байден послався на законодавство, згідно з яким надзвичайний стан автоматично скасовується, якщо президент в межах 90 днів до річниці його запровадження не сповістить Конгрес про зворотнє.

«У відповідності до цього положення, я надіслав Федеральному реєстру долучене сповіщення про те, що надзвичайний стан, оголошений Декларацією 7463 через терористичні атаки 11 вересня 2001 року, залишається чинним на ще один рік. Терористична загроза, яка призвела до проголошення надзвичайного стану 14 вересня 2001 року, триває», – йдеться в листі.

Читайте також: Байден підписав указ про розсекречення матеріалів щодо терактів 11 вересня

Відтак Байден заявив, що після 14 вересня 2021 року режим надзвичайної ситуації в США триватиме щонайменше ще один рік.

Режим надзвичайної ситуації в США проголосили після подій 11 вересня 2001 року. Тоді майже 3 000 американців загинули від серії з чотирьох терористичних нападів, організованих угрупованням аль-Каїда на території США. Терористи захопили чотири літаки – два з них врізались у хмарочоси – «башти-близнюки» в Нью-Йорку, третій залетів у Пентагон у Вашингтоні.

Пасажири четвертого літака, який терористи, ймовірно, планували спрямувати на Білий дім або Капітолій, чинили їм спротив – цей літак розбився неподалік від міста Шанксвілл у штаті Пенсильванія. У цей день у США також відзначають День патріотів, вшановуючи пам'ять загиблих і відзначаючи відвагу працівників служб надзвичайних ситуацій, виявлену в подоланні наслідків катастрофи.