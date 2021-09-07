Теракти 11 вересня: судовий розгляд у справі поновлюється за декілька днів до річниці нападів

Досудові слухання у справі Халіда Шейха Мухаммеда, ймовірного організатора терактів 11 вересня, і чотирьох інших обвинувачених повинні поновитися 7 вересня на військовій базі США в Гуантанамо-Бей, Куба.

Досудові слухання поновлюються після 17-місячної паузи, коли Сполучені Штати готуються відзначити 20-ту річницю нападів.

Протягом декількох місяців після атак Сполучені Штати зібрали сотні «ворожих бойовиків», підозрюваних у зв’язках з «Аль-Каїдою». Сьогодні 39 з них залишаються у в’язниці в затоці Гуантанамо, в тому числі 12, яких Вашингтон вважає небезпечними фігурами терористичної мережі.

Наразі щодо фігурантів справи винесли тільки два звинувачувальні вироки.

П’ятьох людей звинувачують у змові, тероризмі і вбивстві 2976 осіб. Якщо їхню провину визнають, їм загрожує смертна кара. Наразі немає гарантій, що вирок буде винесено до наступного року.

Адвокат Халіда Шейха Мухаммеда вважає, що слухання проводять, щоб показати, що щось відбувається у 20-ту річницю нападів.

Мухаммеда називають натхненником терактів 11 вересня. Вважається, що громадянин Пакистану, який виріс в Кувейті, 56-річний Мухаммед, вперше у 1996 році запропонував лідеру «Аль-Каїди» Усамі бін Ладена врізатися в будівлі у США.

Мухаммед – випускник американського університету, який працював на уряд Катару на початку 1990-х років, коли він почав розробляти плани нападу зі своїм племінником Рамзі Юсефом, який підірвав бомбу у Всесвітньому торговому центрі Нью-Йорка в 1993 році.

Коли бін Ладен схвалив план терактів 11 вересня, Мухаммеда призначили відповідальним, згідно з інформацією обвинувачення. Його схопили у Пакистані в березні 2003 року і передали американській розвідці. До прибуття в затоку Гуантанамо в 2006 році його піддали 183 тортурам водою, а також іншим жорстоким методам допиту.

Він взяв на себе відповідальність не тільки за теракт 11 вересня, але й за пов’язані з «Аль-Каїдою» вибухи на Балі і в Кенії, невдалу спробу збити американський авіалайнер у 2021 році і вбивство американського журналіста Деніела Перла.

11 вересня 2001 року майже 3 000 американців загинули від серії з чотирьох терористичних нападів, організованих угрупованням аль-Каїда на території США. Терористи захопили чотири літаки – два з них врізались у хмарочоси – «башти-близнюки» в Нью-Йорку, третій залетів у Пентагон у Вашингтоні. Пасажири четвертого літака, який терористи, ймовірно, планували спрямувати на Білий дім або Капітолій, чинили їм спротив – цей літак розбився неподалік від міста Шанксвілл у штаті Пенсильванія. У цей день у США також відзначають День патріотів, вшановуючи пам'ять загиблих і відзначаючи відвагу працівників служб надзвичайних ситуацій, виявлену в подоланні наслідків катастрофи.