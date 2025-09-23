Україна, ЄС та 36 країн закликали Росію припинити вбивства та розпочати змістовні переговори з Україною – заява

Україна, Євросоюз та ще 36 країн закликали Росію припинити вбивства та розпочати змістовні переговори з Україною. Відповідну заяву оголосив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок.

«Ми стоїмо тут разом, оскільки агресивна війна Росії проти України продовжує завдавати людських страждань та дестабілізувати глобальний мир. Це незаконне, нічим не спровоковане та невиправдане повномасштабне вторгнення, яке триває вже четвертий рік, є кричущим порушенням Статуту ООН. Міжнародна спільнота повинна залишатися єдиною у вирішенні цих серйозних порушень.. З цієї причини ми єдині в нашій солідарності та спільно закликаємо РФ припинити вбивства та розпочати змістовні переговори з Україною», – йдеться у заяві.



Підписанти наголошують, що навмисні напади на цивільне населення чи цивільні об’єкти є воєнним злочином, Росія повинна негайно припинити свої невибіркові ракетні та безпілотні атаки на українські міста та селища.

На тлі огололошення цієї заяви сили РФ продовжують свої атаки, зокрема, про звуки вибухів повідомляли у Запорізькій обалсті, а Харків перебуває під масованою атакою БпЛА, є постраждалий.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Нью-Йорку з президентом США Дональдом Трампом обговорив кілька ідей для наближення миру. Він не уточнив, у чому вони полягають, але висловив сподівання, що вони дадуть швидкі результати.

Президент США Дональд Трамп 23 вересня зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, з якою обговорював війну Росії проти України, зокрема, скорочення доходів Росії від викопного палива.

Також понад годину Трамп спілкувався з Зеленським.

Після цих зустрічей президент США Дональд Трамп написав у соцмережах, що Україна за підтримки Євросоюзу може повернути територію країни «у її первісному вигляді». За його словами, відновлення кордонів, які існували до початку війни, є цілом реальним варіантом.

Таку думку Трамп висловив вперше після вступу на посаду президента США у січні цього року.