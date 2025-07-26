ДСНС: у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок нічного удару РФ

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок нічного удару РФ, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначили рятувальники, у Харкові станом на 13:00 ліквідовані всі осередки пожеж, спричинені комбінованим авіаударом РФ.

«Внаслідок цієї терористичної атаки росіян постраждали шість людей, з них - четверо співробітників ДСНС», – кажуть у ДСНС.

Надзвичайники зазначили, що врятували шість людей, серед них двоє дітей. До ліквідації наслідків російського обстрілу залучались понад 70 рятувальників та 18 одиниць техніки ДСНС.

Російські військові у ніч проти 26 липня здійснили комбіновану атаку по Харкову. Раніше було відомо про п’ятьох поранених, з яких троє – рятувальники.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.