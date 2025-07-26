Російські військові вдарили по будівлі Сумської ОВА – Григоров

Російські військові 26 липня вдарили дронами по центру Сум, по площі Незалежності, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

Чиновник зазначив, що внаслідок атаки РФ була пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації.

«Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша. Попередньо – обійшлося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території», – уточнив Григоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



