Лисак повідомив про загиблого й поранених на Дніпропетровщині протягом дня

Російська армія вдень 26 липня атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зокрема, на Нікопольщині обстрілів артилерією та безпілотниками зазнавали райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади.

Як повідомляв голова області, в Червоногригорівській громаді внаслідок артилерійського обстрілу загинув 66-річний чоловік.

«У Межівській громаді Синельниківського району внаслідок удару FPV-дроном – троє постраждалих. 14-річна дівчинка, жінка 49 років та чоловік – 57. Всім надали допомогу на місці», – додав Лисак.





Голова області уточнив, що в громаді виникли пожежі, пошкоджені ліцей та приватний будинок.

Вночі сили РФ здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпропетровську область. Загинули двоє людей, ще кілька зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



