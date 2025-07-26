ОВА: двоє жителів Херсонщини постраждали через російські атаки

Російські війська поранили двох жителів Херсонської області протягом дня 26 липня, повідомляє обласна військова адміністрація.

Зокрема, в Білозерці армія РФ атакувала з дрона цивільний автомобіль, скинувши вибухівку. Постраждав 53-річний чоловік.

«Він дістав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку, контузію, а також уламкові поранення обличчя, тулуба, рук і ніг», – повідомляє обласна влада.

Зараз постраждалий перебуває в лікарні під наглядом медиків.

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Ще одного удару зазнав житель Антонівки, додає ОВА:

«Внаслідок скидання вибухівки з дрона мінно-вибухову травму та уламкове поранення гомілки й спини дістав 46-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



