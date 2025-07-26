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ОВА: двоє жителів Херсонщини постраждали через російські атаки

Наслідки російських обстрілів на Херсонщині, ілюстраційне фото
Наслідки російських обстрілів на Херсонщині, ілюстраційне фото

Російські війська поранили двох жителів Херсонської області протягом дня 26 липня, повідомляє обласна військова адміністрація.

Зокрема, в Білозерці армія РФ атакувала з дрона цивільний автомобіль, скинувши вибухівку. Постраждав 53-річний чоловік.

«Він дістав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку, контузію, а також уламкові поранення обличчя, тулуба, рук і ніг», – повідомляє обласна влада.

Зараз постраждалий перебуває в лікарні під наглядом медиків.

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Ще одного удару зазнав житель Антонівки, додає ОВА:

«Внаслідок скидання вибухівки з дрона мінно-вибухову травму та уламкове поранення гомілки й спини дістав 46-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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