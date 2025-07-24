РФ засудила 26-річну жительку окупованої Херсонщини до 12,5 року колонії за «державну зраду»

Російський суд в окупованій частині Херсонської області засудив 26-річну місцеву жительку до 12,5 року колонії загального режиму за звинуваченням у державній зраді, повідомила пресслужба суду.

За версією слідства, в серпні 2023 року, перебуваючи на території Генічеського району, вона встановила контакт зі співробітником Служби безпеки України та передавала йому дані про місця дислокації військової техніки та особового складу російської армії.

«Ці дані могли бути використані для завдавання вогневого ураження по місцях дислокації російських військових та інших осіб», – ідеться в пресрелізі.

У повідомленні суду ім’я жінки не вказане. За даними «Медіазони», це 26-річна жителька Генічеського району Дар’я Павлова. Коли її затримали, невідомо. Прокуратура передала її справу до суду в березні 2025 року.

Наприкінці 2024 року проєкт «Перший відділ» підрахував, що в Росії після повномасштабного вторгнення в Україну 792 людини стали фігурантами кримінальних справ про державну зраду, шпигунство та конфіденційну співпрацю з іноземною державою. На окупованих територіях України було засуджено щонайменше 201 людину.

Правозахисники вважають, що багато справ були пов’язані з провокаціями ФСБ, а їхніми жертвами стають користувачі соцмереж, які перебувають у антивоєнних та опозиційних пабліках.