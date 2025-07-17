У РФ генерала засудили до 6 років колонії – за крадіжку в складі злочинної групи

Під Москвою Одинцовський гарнізонний військовий суд засудив до 6 років колонії колишнього заступника начальника головного управління інноваційного розвитку міністерства оборони РФ Володимира Шестерова. Генерал-майор позбавлений військового звання та державних нагород.

Шестерова слідство вважає учасником злочинної групи, яка організувала розкрадання 30 мільйонів рублів, виділених на функціонування підмосковного військово-патріотичного парку «Патріот» та однойменного виставкового центру.

Лідером цієї групи слідство вважає колишнього заступника міністра оборони Павла Попова, він перебуває під арештом із серпня 2024 року. Як вважає слідство, на викрадені гроші військові збудували йому двоповерховий будинок із лазнею та гостьовим будиночком у Підмосков’ї.

Шестеров дав проти нього свідчення, визнав провину та погодився на особливий порядок розгляду справи – без вивчення доказів під час судового розгляду. На суді Шестеров говорив, що ніякої вигоди не отримав, а лише відповідав за будівництво, передає «Комерсант». Він просив не позбавляти його свободи, звання та нагород. Суду стягнув із нього 24 мільйони рублів.